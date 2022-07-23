台南台鋼獵鷹為推廣深耕基層籃球，規劃一系列校園巡迴活動，21日首站前進台南東山區吉貝耍國小及東原國中，Wings Girls「梔梔」任活動主持人，由隊長龍弘元領軍帶4位獵鷹新成員出席，包含「台南囝仔」李漢昇、「獵鷹狀元」谷毛唯嘉、韓杰諭以及呂冠霆，與師生近距離互動。

位於台南東山區的吉貝耍國小為台灣第2所恢復原名的原住民族小學，「吉貝耍」西拉雅語的意思是「木棉部落」，西拉雅族屬台灣平埔族之一，回鄉打球的李漢昇表示：「透過這次活動，才知道自己家鄉有這樣復育文化的特色小學，這項文化值得被保存珍藏。」

獵鷹球員今天扮演「獵鷹哥哥」分組帶吉貝耍國小學生進行趣味競賽，遊戲進行前先替校園籃球架掛上由籃球品牌Wilson提供的籃網，速度趣味競賽由呂冠霆帶領的「芭樂哥哥組」獲得第一名，全隊皆獲得TOYOTA南都汽車所贈送的汽車模型。為歡迎台鋼獵鷹至校園交流，吉貝耍國小特別準備西拉雅族迎賓舞蹈及族語教學，在此球團也客製一件印上吉貝耍國小的獵鷹主戰球衣致送給校方。

一日兩場校園活動，下午來到同樣位於東山區的東原國中，該校籃球隊曾打進JHBL乙級八強，全校人數約一百多人，因為位於山區學校成立球隊並不簡單，招生沒有市區來的容易，招收的學生幾乎沒有籃球基礎，這趟除了和學生們傳授籃球技巧之外，也和東元戰士進行一場對抗賽，東原國中籃球隊吳昇融教練向獵鷹球員強調千萬別「放水」，想讓小朋友們感受職業隊的強度，賽後獵鷹球員也分享籃球生涯的經歷，希望國中球員保持愛籃球的初衷未來能踏上職業舞台。

投入職業隊後首次隨隊出席校園活動，獵鷹狀元谷毛唯嘉分享，在東原國中帶領的小組中有位個子矮小的球員，但訓練上特別認真，私下激勵他雖然身高屈居劣勢，在場上要把握機會，不怕沒有發揮的空間。

台鋼獵鷹未來將持續實地走訪各級校園，總經理錢韋成親臨現場表示期待能種下更多籃球種子，讓基層更能近一步接觸及喜愛籃球運動，同時也藉由球員的親身分享，鼓勵所有基層幼苗勇敢追逐夢想。