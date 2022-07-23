桃園市二手車行陳姓老闆與妹妹間因父母親扶養問題產生嫌隙，妹妹22日晚間和丈夫及友人持球棒到車行砸車，警方獲報立即啟動快打部隊到場處理，將涉嫌砸車等一行人帶回調查，依照妨害秩序及毀損罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
警方表示，兄妹間為了「父母親扶養問題」產生嫌隙，當天警方接獲報案後，立即啟動「快打部隊」到現場處理，將砸車者一行人全部帶回中路派出所偵辦。據了解，該車行販售二手車，現場超過5台車被砸，因砸車畫面聳動，也引起網友熱議。
桃園市二手車行陳姓老闆與妹妹間因父母親扶養問題產生嫌隙，妹妹22日晚間和丈夫及友人持球棒到車行砸車，警方獲報立即啟動快打部隊到場處理，將涉嫌砸車等一行人帶回調查，依照妨害秩序及毀損罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
警方表示，兄妹間為了「父母親扶養問題」產生嫌隙，當天警方接獲報案後，立即啟動「快打部隊」到現場處理，將砸車者一行人全部帶回中路派出所偵辦。據了解，該車行販售二手車，現場超過5台車被砸，因砸車畫面聳動，也引起網友熱議。
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