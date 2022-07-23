28歲的羅姓女子謊稱忘記帶鑰匙，找來楊姓鎖匠開啟莊姓男子的住處大門後，竊取放在客廳沙發上內有現金1萬元的皮夾及2支手機，卻被剛好返家的莊男撞見報警逮獲。偵訊時，羅女雖辯稱12年前住在該處，此次回來是要「找老公」，1萬元也是她放在皮夾內的，但因莊男並不認識她，一審仍依侵入住宅竊盜罪處刑6月，得易科罰金。

判決指出，今年1月10日羅女謊稱忘記帶鑰匙，找來楊姓鎖匠開啟莊姓男子位於台南市東區的住處大門後，竊取莊男放置在客廳沙發上內有現金1萬元的皮夾，以及放在桌上的手機2支及充電線 1組。

不料，正當羅女得手尚未離去時，莊男正好返家發現大門被反鎖，立即報警到場逮獲羅女，並扣得現金1萬元、手機2支及充電線 1組等贓物。

偵訊時，羅女雖坦承請鎖匠開門進入屋內，以及拿取現金、手機及充電線等物，但矢口否認竊盜。她辯稱，以前住在該處，一直住到16歲才搬走，此次回來是要找她老公；至於1萬元則是她6年前放在皮夾內的，手機與充電器只是拿來看一下而已。

不過，羅女的說詞卻讓屋主莊男大為傻眼，還說根本不認識對方。楊姓鎖匠也指證說，羅女以忘記帶鑰匙請他開鎖，他不疑有他才前往開鎖，並不認識羅女。

台南地院簡易庭審酌羅女的犯罪動機、目的、手段，認定她以不正當的方法，侵入他人住宅恣意竊取他人財物，顯然缺乏尊重他人財產權的觀念，但因事後已經返還竊得財物且坦承犯行，經考量財物的價值及所生危害，依侵入住宅竊盜罪判刑6月。