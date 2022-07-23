民進黨桃園市長參選人林智堅在中華大學以及台大國發所的碩士論文被外界普遍質疑涉嫌抄襲疑雲，海軍官校畢業、曾任海軍艦長、並擁有英國赫爾大學博士學位的張競砲轟，學術界自甘墮落，讓學術殿堂淪為文憑工廠，斯文掃地莫過於此！他最後也以一首詩諷刺論文事件，「借問學位何處有？綠童遙指阿通師！」

張競在《亞洲週刊》撰文指出，由於陽光法案不涉及學位真偽與論文內容，是民主法治之恥，讓許多高階官員利用在職進修獲取學位，學術界亦自甘墮落大開後門，讓學術殿堂淪為文憑工廠，斯文掃地莫過於此。

張競直言，最令人痛心之處，是當政治人物的學位與論文真偽遭到質疑，竟還運用國家機器與司法機關打壓質疑者，更將論文列為機密，真是威權復辟、大開倒車。

中華戰略學會研究員張競。（資料照片）

他認為，台灣政務首長，各個都是歐美名校博士，但治理能力與政治道德， 顯示學位不能提供任何保證，反而經常讓人感覺毫無章法。

張競最後也在臉書以一首詩諷刺論文事件，「借問學位何處有？綠童遙指阿通師！」