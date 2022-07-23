知名網紅鳳梨（吳泓逸）與夜店DJ女友兼祕書歐菈感情穩定，也經常透過社群媒體分享私下互動，也常常被網友問及何時要結婚?歐菈昨(22日)突然表示：「收到鑽戒了」，但隨即解釋是男友提前準備的七夕禮物，充滿粉紅泡泡的PO文立刻閃瞎眾人。

歐菈透露近來在社群平台看到某間店販售的花束很漂亮，便跟鳳梨表示相當喜歡，沒想到男友就買來當做情人節禮物送她，她也立刻曬出照片，只見除了有用百元鈔票堆疊起來，放上數張甜蜜合照的超大花束，還有52朵玫瑰的永生花，原以為這樣已經很浪漫，沒想到還收到用百元鈔票摺起來的大鑽戒，讓她開心直呼：「我就開始想像真的求婚的樣子，哪個女孩擋得住男人送戒指，我是全世界最幸福的女孩」。

對此，網友紛紛留言獻上祝福：「叔叔真的是浪漫男子漢」、「好疼歐菈唷，神仙眷侶」、「祝福你們永遠幸福美滿」、「好美喔，很實用的花」、「粉浪漫餒，給他多加分」、「感受到了滿滿的幸福，真替妳感到開心，叔叔是全天下最幸運的男人」、「歐菈是好女生‥被老闆賺到了」、「因為你夠好，所以才能讓叔叔把你放在心上疼」。

歐菈曬出鳳梨送的情人節花束放閃。(dj__ola IG)

鳳梨曾坦言有過想結婚成家的念頭，但也點出猶豫不決的關鍵因素，就是事業跟經濟不夠穩定，讓他略為卻步，甚至認為自己是不是應該控制住這股衝動。