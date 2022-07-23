盧秀燕近日因腳傷進行小手術告假2天休養，意外引發政治話題。（摘自臉書／謝瓊雲台中傳真）

台中市長盧秀燕23日出席台中購物節創意提案徵選活動，呼籲市民一起提案比創意，談到腳傷開刀她強調感謝各界關心，呼籲大家不必過度擔心，並不是太嚴重，，至於日前料老大直播中有網友針對她嗆聲留言恐嚇一事，警方迅速逮到男子，盧秀燕強調，對方生活也很辛苦，她已經向檢方表明不會追究。

盧秀燕近日因腳傷開刀，短暫休養2天後就重回市政工作岡位跑行程，出席台中購物節宣傳活動接受媒體聯訪時，針對各行各業好朋友及台中市民的關心表示謝意，請大家不要過度擔心，她強調這並不是太嚴重的問題，經過處理休養幾天就會好轉。

有媒體問腳傷尚未完全痊癒就跑行程，會不會讓醫生不高興？盧秀燕笑說，其實醫生昨天已不太高興，本來希望她能休息到禮拜天，但因為事情實在非常多，市政工作無法停下來，有很多東西已經答應人家，承諾的事情要說到做到，而且有許多事情大家無法因為她一人而改期。

盧秀燕強調，腳傷的休養，醫生也說並不是完全不動，而是不要過度的動，適當活動，讓微血管轉好一點。相信祕書同仁會斟酌她的行程，加上每個星期一往往是事情最多最忙的時候，有的行程早已答應人家或無法改期，因此盡量配合。昨天上班8小時，晚上腳再腫起來，經醫師視訊指導把腳抬高、補充藥物，一早已經有舒服點。

對於綠營民代留言酸盧秀燕，只因為腳傷腫起來就要發新聞通告媒體、淪為政治操作一事，新聞局長鄭照新呼籲，政治人物發言應更謹慎，請勿侮辱媒體前線觀察時事的觀點自主性

知名的廖老大本月上旬開直播時，有名網友竟留言想要槍擊台中市長盧秀燕，引發其他網友的關注，台中警方火速調偵辦，5個小時就逮到年僅20歲的羅姓男子，雖未查獲槍彈，仍依恐嚇罪移送檢方法辦。

盧秀燕強調，她與該男子雙方素昧平生，經過她的瞭解，這位民眾生活較辛苦，也因為疾病的關係苦惱，家人也很辛苦，她已經向檢察官表示她不會追究，也會關心他、幫助他，希望他就醫順利，擁有平安健康，感受身邊的愛與溫暖。