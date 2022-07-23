10年以來，六都民眾貸款的平均金額紛紛上揚！第一建經統計財團法人金融聯徵中心資料，全台授信額度變化，2013年第一季平均622萬元，增加至2022年同期的880萬元，增幅41.5%；而高雄市從平均貸款468萬元，成長至10年後的747萬元，增幅59.6%居六都之冠，其次是台南市從貸款金額444萬元，增加至698萬元，增加57.2%；增幅最小的為台北市20.3%，從1372萬元增加至1650萬元。

第一建經總經理謝萬雄表示，貸款授信額度的變化，主要反映擔保品的價格和價值，因此全台授信額度增加四成，是受到「房價增漲」，「新屋交易量增」，以及「自用購屋增加」等三大因素影響。

謝萬雄分析，一般而言銀行對於新案的放貸成數較佳，觀察聯徵中心資料，2022年Q1全台屋齡在3年內的貸款件數比例為30.5%，較十年前2013年Q1的22.5%，增加8個百分點，加上十年來整體房價上漲，因此平均授信額度增加明顯。且近年政府透過信用管制降低多屋族的貸款成數，當自住型購屋回歸為市場主力，整體的貸款成數和授信金額也隨之成長。

六都中，新增房貸人數最多的為台南市，從2013年第一季1292人，成長至2022年同期的3064人，大增137.2%，其次為台中市增加107.3%，不過台北市卻微幅減少7.3%。

第一建經研究中心副理張菱育表示，台南市是10年以來，新增貸款人數增幅最高的地區，主要是台南歷年以來都是六都當中房價最低的區域，但是自從縣市合併後，台南獲得較多的資源補助，也陸續發展了許多公共及交通建設、新興重劃區，再加上「護國神山」台積電進駐南科，產業帶動人口移居此地，提升住宅需求，吸引自住、投資族到台南置產，地價與房價也逐年成長。