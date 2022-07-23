受到新冠肺炎疫情影響，國內觀光產業大受打擊，交通部觀光局自7月15日推出「悠遊國旅」優惠，高市府更加碼推出「周間補到千」、「周五又補五」國旅補助方案，大大振興高雄觀光產業，根據統計，高雄7月假日住房率直衝8成，活動開跑首周更是創造近2億元觀光產值。

2022年上半年受疫情影響，觀光產業慘不忍睹，疫情趨緩後振興國內觀光成為政府的重要目標，交通部觀光局7月15日推出「悠遊國旅」優惠，自由行旅客平日入住合法旅宿可折抵800元，高市府更加碼推出「周間補到千、周五又補五」的活動，平日入住每房再由市府補助200元，周五則獨步全台每房補助500元。

高市府觀光局表示，在國旅補助點火助攻下，7月15日活動首日高雄旅館住房率已成長到57％，而周六在「旗津啤酒嘉年華」、「黑沙玩藝節」等熱鬧活動的加持下，高雄市旅宿住房率更高達77％，和以往相比旅宿業住宿率均大幅提升。根據統計，活動開跑首周共有約1萬5500間房間使用國旅優惠，至少吸引4萬人留宿高雄，更創造出高達近2億元的觀光產值。

觀光局指出，市府在暑期推出一系列活動，除了旗津的黑沙玩藝節、啤酒嘉年華、2022台灣文博會X台灣設計展、冰火二重天的「大港閱冰-冰品嘉年華」和「全國鹹酥雞嘉年華」外，9月還有眾所矚目的熱氣球活動，將在月世界及愛河飛行，另外，壽山動物園也將改建完工，預計10月重新開園，以嶄新的面貌與大小朋友相見歡。

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