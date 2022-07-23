全台各地飆高溫。一名女網友分享夏天住高樓層西曬房的「好處」，洗菜的同時蔬菜也熟了，毎天到半夜，冷水水龍頭都還是熱水，溫度比冬天開熱水器還高，讓她苦笑說「太貼心了！」貼文引來7千人狂讚，不少苦主分享西曬房的水龍頭真的可怕，天氣很熱想沖冷水澡，結果打開差點燙傷。對此，內行網友則分享5招降溫。

一位女網友在臉書社團《爆廢公社》上發文表示，高樓層的西曬公寓太棒了，炎炎夏日想洗菜，洗好的同時順便也燙熟了，真是太懂人心的服務，而且每天直到晚上11點都會提供無料加熱服務，冷水的水龍頭打開，出來的水的溫度比冬天的熱水器還燙。

貼文吸引近7千人朝聖，不少人苦主也苦中作樂的分享西曬帶來的「好處」，「身為西曬的住戶，在高溫殺菌後，房間終於沒蟑螂，沒螞蟻，沒蚊蟲，附帶條件連命都快沒了」、「水龍頭打開就可以泡泡麵了，真方便」、「每天洗冷水澡像在洗溫泉，在房間不穿衣服還是一直爆汗」、「西曬的優點就是夏天比外面熱，冬天比外面冷，我每天都要忍受房間52度以上的高溫」、「天氣很熱滿頭大汗，想要沖個冷水澡，直接燙傷」、「真的！洗澡一直被燙到，我還想說是不是壞了！」

許多過來人則建議說，住在西曬房裡面，除了可以裝一大桶冰塊吹電扇降溫，還可以試圖屏蔽掉照到室內的光線，這招蠻有效的，或者是買排風扇放在窗戶那邊。

另《台灣電力粉絲團》也曾說，熱能會穿牆術，白天陽光照射下，水泥牆會吸收熱量，到了晚上就算外面的環境變涼了，但房子裡的牆壁還在散熱，所以會出現室內比室外熱的狀況。這時候西曬的那面牆可擺書櫃或衣櫃減少熱量傳導到室內，外牆部分則可上隔熱漆。