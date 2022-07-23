YouTuber團體「欸你這週要幹嘛」主打國內外旅遊攻略、接歌系列等影片打開知名度，頻道目前有快百萬訂閱數，擁有超高人氣，近期成員們更是喜事頻傳。6月大姐剛向粉絲們報喜，順利迎來小兒子「黑糖」誕生，正式成為三寶媽，近日，另一位美女成員Kelly也宣佈懷孕，消息一出讓大家又驚又喜，送上祝福的同時也開玩笑說：「沒機會了！」

Kelly不僅相貌甜美清秀，還有一副玲瓏有致的高䠷身材，幽默逗趣的性格受到許多粉絲喜愛，累績不少人氣。感情生活向來低調的她，日前突然在IG上傳手拿寶寶超音波照及孕婦手冊的照片，開心宣佈自己懷孕的好消息，「我懷孕了。今天不是愚人節，沒錯，是真的。」此外，她也在限時動態曬出2次產檢的超音波畫面，表示目前胎兒已經成長至8公分大，還會聽醫生的話張開小小的手掌，非常可愛。

Kelly突然宣佈懷孕喜訊，令大批網友又驚又喜。（圖／翻攝自kellyleetw IG）

Kelly除了宣佈懷孕，同時也公開了寶寶的性別，是個女孩子。她提及懷孕過程並不輕鬆，除了在貼文中特別感謝愛人、親友們帶給她的支持及陪伴，更感性寫下對孩子愛的告白：「謝謝你進入我的生命，當媽媽的感覺真的很神奇。為母則強，寶貝我愛你。」文字雖然簡單，卻充滿對新生命到來的喜悅與幸福，令人看了相當感動。

Kelly在限動公開前後2次產檢的超音波畫面。（圖／翻攝自kellyleetw IG）

貼文發佈後，留言區隨後也湧入大批網友祝福，「恭喜凱莉，小公主報到！」、「期待寶寶的到來。」、「妳一定會是個很棒的媽媽。」、「妳超酷，當妳孩子一定超幸福！」不過因為懷孕消息宣佈得太突然，也讓部分以為Kelly還單身的粉絲又高興又震驚，直呼說：「什麼！我錯過什麼！」、「瘋掉！有夠突然！」、「驚訝到下巴掉下來。」、「失戀了，但恭喜凱莉姐姐。」