壢小故事森林全區共有3棟，圖為親子共學閱讀空間「森之閱」。（蔡明亘攝）

壢小故事森林前身為中壢國小教職員宿舍，興建於1917年，2015年登錄為歷史建築。（蔡明亘攝）

壢小故事森林中的「森之食」館舍，設有休憩餐飲空間。（蔡明亘攝）

真善美基金會執行董事胡川安盼打造壢小故事森林成為有愛的文化場館。（蔡明亘攝）

孩童來到壢小故事森林，也能學習到在地歷史記憶。（蔡明亘攝）

桃園市中壢區舊中壢國小教職員宿舍建於1917年，2015年登錄為歷史建築。今年起桃市府文化局交由真善美社會福利基金會承攬營運，打造全台第一親子結合憨兒的文化友善館，百年老宅「壢小故事森林」重生開幕，以推廣文化平權為目標，聘用憨兒維護環境、在餐廳上班，盼打造共融有愛的文化場館。

擁有百年歷史的壢小故事森林由真善美基金會承接管理，今重新開幕，由憨兒太鼓隊「歡欣鼓舞」首次登台表演熱力開場。全區共有3棟老屋，包括展覽空間「森之學」、親子共學區「森之閱」以及餐飲義賣的「森之食」。

壢小故事森林聘用由憨兒組成的「工作家務隊」負責環境維護清潔，餐廳內也有憨兒員工，讓民眾到此不僅感受日式建築文化氣息，也能面對面與心智障礙者接觸，園區更是全台首間結合親子、憨兒與教育等核心，提供孩童寓教於樂的文化館舍。

真善美基金會執行董事胡川安表示，真善美在桃園深耕20多年，各處都能看見由基金會照顧的憨兒，而壢小故事森林一旁正是學區，憨兒智力約12歲，日後在此辦親子、手作相關活動，可讓孩童與憨兒相處，學習共融社會精神，擴大文化參與，盼讓此處成為有愛的文化場館。

文化局長莊秀美也提到，疫情期間要經營公益文教機構非常困難，此處先前還是一片廢墟，經文化發展科同仁努力申請補助、學習相關工程事務，幸運找到具有愛心、經營策略的單位來管理，串連周邊中壢舊城區，注入新的樣態。

壢小故事森林未來規畫以文化策展、故事創作與繪本嘉年華為出發點，延續在地歷史記憶，除活化老屋場館外，也盼藉民間資源參與強化資源整合，媒合文化、創作、教育等產業成立交流平台，培育具多元包容性的文化創意產業人才。