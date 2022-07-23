桃園市中壢區舊中壢國小教職員宿舍建於1917年，2015年登錄為歷史建築。今年起桃市府文化局交由真善美社會福利基金會承攬營運，打造全台第一親子結合憨兒的文化友善館，百年老宅「壢小故事森林」重生開幕，以推廣文化平權為目標，聘用憨兒維護環境、在餐廳上班，盼打造共融有愛的文化場館。
擁有百年歷史的壢小故事森林由真善美基金會承接管理，今重新開幕，由憨兒太鼓隊「歡欣鼓舞」首次登台表演熱力開場。全區共有3棟老屋，包括展覽空間「森之學」、親子共學區「森之閱」以及餐飲義賣的「森之食」。
壢小故事森林聘用由憨兒組成的「工作家務隊」負責環境維護清潔，餐廳內也有憨兒員工，讓民眾到此不僅感受日式建築文化氣息，也能面對面與心智障礙者接觸，園區更是全台首間結合親子、憨兒與教育等核心，提供孩童寓教於樂的文化館舍。
真善美基金會執行董事胡川安表示，真善美在桃園深耕20多年，各處都能看見由基金會照顧的憨兒，而壢小故事森林一旁正是學區，憨兒智力約12歲，日後在此辦親子、手作相關活動，可讓孩童與憨兒相處，學習共融社會精神，擴大文化參與，盼讓此處成為有愛的文化場館。
文化局長莊秀美也提到，疫情期間要經營公益文教機構非常困難，此處先前還是一片廢墟，經文化發展科同仁努力申請補助、學習相關工程事務，幸運找到具有愛心、經營策略的單位來管理，串連周邊中壢舊城區，注入新的樣態。
壢小故事森林未來規畫以文化策展、故事創作與繪本嘉年華為出發點，延續在地歷史記憶，除活化老屋場館外，也盼藉民間資源參與強化資源整合，媒合文化、創作、教育等產業成立交流平台，培育具多元包容性的文化創意產業人才。
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