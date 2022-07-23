大陸澎湃新聞23日報導，大陸國家文物局近日印發《關於鼓勵和支持社會力量參與文物建築保護利用的意見》（《意見》），明確提出了社會力量可利用文物建築開辦民宿、客棧、茶社等旅遊休閒服務場所。其中提到的文物建築，具體是指「縣級文物保護單位及尚未核定公布為文物保護單位的文物建築」。

《意見》稱，縣級文物保護單位及尚未核定公布為文物保護單位的文物建築，是中國不可移動文物資源的重要組成部分，是傳承弘揚中華優秀傳統文化、促進經濟社會發展的重要資源。這些文物建築日常管理維護難度大，保護任務量大面廣，需要動員全社會力量參與。

大陸國家文物局有關負責人受訪表示，中國76萬餘處不可移動文物中文物建築有40萬餘處，其中縣級文物保護單位及尚未核定公布為文物保護單位的低級別文物建築占95％以上。此類文物建築數量眾多、分布廣泛、產權複雜，保護管理難度大。加上一些地方政府投入不足、基層保護管理力量薄弱，部分文物建築長期無人看管，日常維護保養不到位，面臨坍塌和消失的危險。因此，需要動員全社會力量參與文物建築的保護利用。

有關負責人稱，近年來，各地針對低級別文物建築保護利用進行了有益探索。但是從目前情況看，各地尚未取得可複製、可推廣的經驗，低級別文物建築保護利用問題依然很凸出，亟需相關政策規範引導。《意見》明確了社會力量參與文物建築保護利用的指導思想、工作原則以及參與內容、方式和程序等，對社會力量參與文物建築保護利用進行規範和引導。

按照《文物建築開放導則（試行）》要求，社會力量可利用文物建築開設博物館、陳列館、藝術館、農村書屋、鄉土文化館和專題文化活動中心等公共文化場所，也可利用文物建築開辦民宿、客棧、茶社等旅遊休閒服務場所，為社區服務、文化展示、參觀旅遊、經營服務、傳統技藝傳承和文創產品開發等，提供多樣化多層次的服務。