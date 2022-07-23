民進黨新北市長參選人林佳龍今(23)日上午前往新北市泰山區頂泰山巖參拜，林佳龍表示，有頂泰山巖，才有泰山的地名，因此「飲水思源」從這裡出發，祈求市民平安、順利勝選，更稱自己是母雞帶小雞，小雞拱母雞，讓母雞跟小雞一起來當選，新北要一個可以做好建設的「交通市長」，而不要只會到處巡的「警察市長」。

林佳龍今天與立法委員吳秉叡、張宏陸、前立委李顯榮、呂孫綾、林佳龍競選執行總幹事、新北市議員何博文、新北市議員賴秋媚、鍾宏仁、何淑峰、議員參選人李宇翔、林秉宥等一同前往泰山巖參拜，並且代表總統蔡英文、行政院長蘇貞昌贈匾。

林佳龍致詞時表示，頂泰山巖不僅投入公益和藝文活動不遺餘力，並捐助獎學金、辦理「泰山獅王文化節」，是在地重要宗教文化中心，未來希望結合周邊步道、泰山山頂公園推廣在地休閒，帶動地方文化觀光旅遊發展。

他說，行政院長蘇貞昌過去在擔任台北縣長的期間所打的基礎，至今仍幫助到很多人，所以要讓蘇揆當年在新北市打下的基礎繼續發揚光大，過去泰山區好像是蛋白區，等到未來環狀線蓋好後，環線珍珠串成項鍊，每個一個新北市過去的鄉鎮市區，都可以變成生活的原點。

林佳龍強調，新北市現在可以說是如同「小孩正要登大人」，雖升格12年但還不到升級，新北要超越台北，改變就從換新開始，新北大翻新，改變的勇氣，只要改變新的市長，期待新北是可以出一個「交通市長」，可以把所有的基礎建設都做好，而不是做個「警察市長」，只會到處尋到處看。