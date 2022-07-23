蕭煌奇、浩子、曹雅雯攜手主持的華視、公視台語台《上奅台灣歌2.0經典傳奇》本周推出「金曲歌王洪榮宏特輯」，邀請歌王洪榮宏、張瀞云，暢聊兩人舞台合作經驗與甜蜜的夫妻關係。

張瀞云素有「小鄧麗君」之稱，和洪榮宏結縭4年多，主持人蕭煌奇更是盛讚之前聽到她唱歌時，還以為是鄧麗君下凡了。過去以唱華語歌為主的張瀞云透露和洪榮宏合唱台語歌時都非常緊張，還爆料老公指導很嚴格，「有時候麥克風拿太近說低音太多、聲音很混濁，拿太遠說聲音太尖。」聽得出洪榮宏對於聲音的要求。

洪榮宏與張瀞云還分享夫妻倆的共同興趣，就是種菜和養雞，洪榮宏爆料老婆晚上都有「摸雞時間」，原來他們把雞當寵物養，雞都把兩人當成父母親一樣，走到哪裡都會跟著，張瀞云很喜歡每天抱著寵物雞來摸，讓洪榮宏吃味地說：「她都先摸一摸寵物雞，然後再來摸我。」

洪榮宏曾拿下3次金曲歌王，其中年1990年獲獎的〈風風雨雨這多年〉，是當年入圍男演唱人獎中唯一的台語歌專輯。蕭煌奇曾透露〈風風雨雨這多年〉等歌曲，是影響他開始創新寫歌的初衷，洪榮宏在節目中特別邀請蕭煌奇和浩子一同演唱這首代表作，讓兩位主持人備感榮幸。《上奅台灣歌2.0經典傳奇》每周日晚8點在華視首播。