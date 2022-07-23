大陸國台辦近日起在官方微博「國台辦發布」上發布《「九二共識」系列微講座》影片，將安排8集內容。23日發布系列影片第6集，由大陸國台辦發言人朱鳳蓮講述「民進黨當局所謂兩岸對話『不涉政治前提』有什麼企圖？」，指出民進黨就是要把兩岸關係惡化責任拋給大陸。

朱鳳蓮強調，承不承認「九二共識」關係到認定兩岸是「一個中國」還是「國與國關係」的根本問題，在這個大是大非問題上，容不得任何模糊與鬆動。

朱鳳蓮表示，2016年5月民進黨上台之後，不承認體現一個中國原則的「九二共識」，拋出所謂兩岸對話「不涉政治前提」的企圖，就是要把兩岸關係惡化責任拋給大陸。

朱鳳蓮指出，這說法本身就是一個前提條件，實質上就是不願意在一個中國原則的「九二共識」基礎上進行兩岸協商談判，並以此謀求台獨，表明民進黨的如意算盤不可能得逞。

朱鳳蓮表示，世界上只有一個中國，儘管兩岸尚未完全統一，但中國主權與領土從未分割，大陸與台灣同屬一個中國的歷史與法理事實從未改變、也不可能改變。

她更強調，「九二共識」不是大陸單方面設立的政治前提，是兩岸有關方面明確授權海基會、海協會商談達成的共識，得到兩岸民意的廣泛支持。

而在此影片發放前，副總統賴清德21日出席活動表示，蔡英文任內兩次對大陸遞出橄欖枝未獲回應，並提及有人說如果台灣不接受一中原則、不接受「九二共識」，是不是能有新的共識可用來進行兩岸交流。他則認為任何有目的性的政治前提來作為交流其實都不需要。