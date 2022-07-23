乳製品一般被認為富含鈣質，有助骨骼成長，無論是大人、小孩都必須注意鈣質攝取，前者關乎骨質的流失速度，後者則影響著身高。不過乳製品選擇多樣，要怎麼選擇最好？營養師楊斯涵特別列出7種乳製品，比較鈣含量差異，發現羊奶的鈣含量比鮮奶還要略高一籌。

楊斯涵在臉書粉專PO文指出，鮮奶、保久乳、奶粉的主要差別在於加工滅菌方式，營養上，奶粉經過高溫滅菌後，多了乾燥脫水，少了水份的重量後，鈣質比例反而多一些。

另外，全脂、低脂、脫脂的不同之處在於乳脂肪含量，全脂牛奶的脂溶性維生素（A、D、K）會多一些，而三者在鈣質含量差別不大；至於標榜「鈣強化」或「鈣添加」的乳品類，則鈣質含量較高。

楊斯涵也提到，同樣一份發酵乳品類，優酪乳及優格比起乳品類如鮮奶、奶粉的鈣含量會少一些，但發酵乳品類的好處是益生菌叢，有助於建立腸道菌相。而同樣是一份奶類的起司（乳酪），兩片的鈣質就相當於鮮奶，還含有發酵過程中產生的豐富維生素B群、維生素K等。

最後，楊斯涵指出，一般市面上的羊乳幾乎都是全脂，因此羊乳比起鮮奶富含更多鈣質，且消化吸收率佳、無乳糖，相當適合消化不良及乳糖不耐者。