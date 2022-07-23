新北市政府今(23)日在淡水捷運站旁之金色水岸廣場舉辦「水保猴賽擂 逗陣遊淡水」北區水土保持嘉年華，攜手農委會水土保持局、北部及東部地方政府及國立自然科學博物館921地震教育園區等共同擺攤，向民眾宣導坡地保育的觀念，減少及避免山坡地災害。

新北市農業局表示，近年來氣候變遷加劇衍生出許多災害發生的可能，為了讓民眾了解自己居住的環境風險，在平時做好水土保持以減少災害發生，並於災害發生時能第一時間疏散避難，新北市農業局持續翻轉生硬難懂的水保知識，透過多元並創意的方式，向民眾宣導水土保持的重要性，去年更創建「新北水保Gather Town大地圖」配合學童學習型態改變，將新北水保教材上傳至線上平台，透過線上闖關帶小朋友認識水土保持。

新北市政府每年皆辦理水土保持戶外宣導，今年更配合水土保持局聯展擴大辦理成北區水土保持嘉年華，現場計有20個宣導及闖關攤位為今年北部地區規模最大的水土保持嘉年華。

而新北市水保攤位特以彈珠台教具及VR虛擬實境，宣導土石流疏散避難知識及因應作為，其他闖關攤位也都擺設自行研發水土保持宣導教具，讓參加民眾能夠更加了解水土保持重要性。

此外，今年更建構「水保online大平台」共享空間，邀請各縣市上傳水保教具，以增加水土保持及土石流防災避難的相關知識，攜手推動水保教育。

新北市副市長劉和然表示，新北市近年來持續推廣水保教育，今年推出「水保online大平台」空間，可供各縣市政府上傳各自研發的水土保持教具，讓大家可藉由此平台接觸多元的教材學習水保知識及坡地保育觀念，一同建構生態友善環境。

新北農業局表示，轄內有超過88％山坡地，以及235條土石流潛勢溪流，以生態永續、健康環境為目標。農業局以創意多元方式翻轉生硬水保知識，向民眾宣導水土保持及土石流防災重要性，讓水保教育能向下扎根及向上結果，打造農業健康市，讓新北成為安居樂業之城市。