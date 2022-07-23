一盒壽司賣150元，貴嗎？答案或許見仁見智，至少先了解一下用料是什麼。一名網友分享壽司照，8個壽司售價150，在竹北民宅店面買的，他怒罵「竹北物價無法無天了嗎」、「還是把工程師都當成盤子（台語：凱子）」，掀起網友熱議。

「這樣一盒要150的特製壽司？竹北現在是無法無天，還是真的當工程師都盤子，這成本有80嗎」，原PO怒氣沖沖地發文，找其他網友評評理。仔細一看，這8個壽司的用料並沒有太豐盛，沒有牛肉、海鮮等，用的是一般花壽司的材料，甚至出現玉米筍。

其他網友看了直呼「有夠扯欸」、「150料超爛，笑死」、「盤到爆！賣80~100差不多」、「身份的象徵」、「竹北人就是身價不凡」、「天龍國也不用這麼貴」、「市長跑了，現在沒人管」、「來台南吧，這盒賣你60」。

不過也有網友認為嫌貴就別買，竹北發展迅速，當店租不用成本嗎？「不然你150可以拿去買便當啊，要吃又要嫌」。