台中市長盧秀燕挺爸媽，為減輕他們負擔力推「公幼倍增」。（台中市政府提供）

台中市為讓年輕夫妻敢生敢養力推「公幼倍增」！教育局長楊振昇說，為加速設置招收2至3歲幼兒的「幼幼班」，110學年度起透過公、私立幼兒園協力，規畫每學年度增加50班，110學年度已達標；今年111學年度也將增班，預計4個學年度可增加逾200班；2至4歲育兒津貼8月1日起加碼，依幼兒胎次每月加碼1500至2500元不等，減輕家長育兒負擔。

楊振昇表示，盧市長上任後至111學年度公幼增加214班，「公幼倍增」政策達成率119％。幼兒園收3歲以上幼兒，2至3歲幼兒上的「幼幼班」仍供不應求，2018年公共化幼兒園「幼幼班」僅6班收72人；盧市長上任班數逐年增加到今年8月份，公幼「幼幼班」將增加到79班，合計可招生1189位2至3歲幼兒。

楊振昇說，增設「幼幼班」師資及場域設備比普通班還高，教育局排除困難除公幼增設「幼幼班」外，從110學年度規畫至113學年度鼓勵私幼增班，目標是每學年度公私協力增50班，110學年度公、私幼已分別增設「幼幼班」32班、19班；今年8月公幼將新增36班「幼幼班」，私幼也將增班，預計4個學年度可增逾200班。

教育局鼓勵私幼招收2歲幼兒，讓家長無後顧之憂。8月1日起育兒負擔可減輕，2至4歲幼兒育兒津貼再加碼，就讀私立幼兒園或者家長自己帶，依幼兒胎次每月加碼1500至2500元不等，第一胎家長可領5000元、第二胎6000元、第三胎7000元，約6萬5773名幼兒家長受益。

楊振昇強調，幼兒就學費用也降低，8月1日起幼兒就讀公立幼兒園、非營利幼兒園及準公共幼兒園，每月費用全部調降500元；就讀公立幼兒園，第1胎幼生每月收費不超過1000元，第2胎以上免費。

就讀非營利幼兒園，第1胎幼生每月收費不超過2000元，第2胎不超過1000元，第3胎以上免費。就讀準公共幼兒園，第1胎幼生每月收費不超過3000元，第2胎不超過2000元，第3胎以上不超過1000元，約3萬8494名幼兒家長受益。