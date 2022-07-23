疫苗接種間隔。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

疫苗接種間隔。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣23日新增637例COVID-19本土確診案例，分別為271位男性和366位女性，年齡分布在0至95歲，12歲以下129位、65歲以上51位，多數集中18至64歲青壯年，約占67％。統計至7月22日為止，新竹縣今年累計確診人數11萬2227人。

新增637例地區分布為竹北市248例、竹東鎮106例、湖口鄉111例、新豐鄉54例、新埔鎮34例、關西鎮19例、芎林鄉27例、橫山5例、寶山鄉15例、北埔鄉8例、峨眉鄉4例、尖石鄉3例、五峰鄉3例，均分別安排醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離690人、居家照護列管人數2677人。

中央宣布延長各類型住宿式及社區式照顧機構須定期公費快篩之措施，並將直接配送2個月份的快篩至照顧型機構及單位，持續定期快篩機制再延長1個月至8月31日止，篩檢頻率部分，機構服務對象每周快篩2次（身心障礙者、失智症者、2至18歲每周1次，未滿2歲免篩），工作人員則每周至少1次，已確診康復者3個月內免篩檢，後續視疫情調整篩檢頻率。

竹縣衛生局提醒，未完成接種 COVID-19疫苗之長者，染疫後發生重症和死亡的比例較高，請尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及第1與第2次追加劑COVID-19疫苗的民眾，儘速完成接種，以獲得保護力。

新竹縣打疫苗加碼送500元禮券活動至7月31日止，凡設籍新竹縣65歲（原住民55歲）以上長者施打任1劑疫苗就贈500元禮券，加上中央發布500元禮券，可領到1000元全聯禮券＋2劑快篩試劑，請符合資格的鄉親長輩把握機會打疫苗拿好禮。