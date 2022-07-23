如何判斷是否喜歡一個人，有時看了第一眼就知道，就算對方埋沒於人群之中，你總有辦法馬上就找到他。日本命理師沙木貴咲近日在網站「ananweb」分享，12星座女性容易吸引到哪種男性，對方看到她們就一見鍾情。

▎牡羊座（3月21日～4月19日）

牡羊女給人的第一印象，就是她們無所畏懼，經常吸引到個性獨立的男性，而且牡羊女喜歡的對象，通常是自己身邊的朋友，日久生情而在一起，對於牡羊女而言，男朋友若能與自己像朋友一樣的相處，也是她們理想中的伴侶。

▎金牛座（4月20日～5月20日）

金牛女的魅力在於溫文儒雅，容易吸引性格溫和又謙虛的男性注意，雖然給人的第一印象並不是太突出，但相處久了會發現，金牛女對人很暖心，正是尋求被治癒的男性理想對象，而且到了適婚年紀後，不少人也會發現，金牛女個性佳，適合成為伴侶。

▎雙子座（5月21日～6月21日）

雙子女腦筋動得很快，由於她們個性多變，總是給人意想不到的驚喜，容易吸引到聰明健談，或喜歡浪漫的男性，他們認為跟雙子女交往，每天都可以過得很有趣，而雙子女則喜歡反應快速的男性，因為同樣也可以給她們製造驚喜。

▎巨蟹座（6月22日～7月22日）

巨蟹女個性很慎重，與人第一次見面時，絕對不會露出自己的真實樣貌，對方應對時，需展現出細心的一面，才能獲得她們的信任，因此容易吸引到心思細膩，而且善解人意的男性，另外，巨蟹女喜歡深入鑽研單一事物，表現認真態度的男性。

▎獅子座（7月23日～8月22日）

獅子女個性很獨立又有主見，容易被兩種男性注意，一是主動型且意志堅定，全心投入工作與目標的男性，另一種則是非常依賴女友的「年下男」，他們不僅很聽話，而且包容也很大，甚至能夠成為獅子女工作疲憊回到家後的療癒良藥。

▎處女座（8月23日～9月22日）

處女女做事認真，甚至給人龜毛的印象，有時還非常嚴肅又固執，第一眼雖然不是特別突出，但卻散發出獨特的清新感，因此行事規矩、學識豐富的男性，容易喜歡上處女女，因為處女女給人知行合一的感覺。

▎天秤座（9月23日～10月23日）

天秤女非常重視外表，容易吸引到打扮時髦的男性，這類人通常也會獲天秤女的注意，因為天秤女對另一半的外在要求也很重視，對於交往對象的門檻非常高，雙方進一步了解後，會發現彼此的審美觀與時尚感相似，容易發展成情人關係。

▎天蠍座（10月24日～11月21日）

天蠍女總是給人神秘的印象，是眾多男性容易一見鍾情的對象，但她們內心很矜持，在挑選交往對象時，一定會進行多方觀察，深入了解天蠍女會發現，她們個性堅忍又沉著，若追求者展現出「永不放棄」的氣勢，容易吸引到她們的目光。

▎射手座（11月22日～12月21日）

射手女好奇心旺盛，無論做什麼事，都喜歡跟別人不一樣，在她們的言行舉止中，可以感覺到和其他女性截然不同的氣質，喜歡探求事物的真相，容易吸引到學識淵博、有獨立思想的男性，他們認為，射手女無論在工作還是生活中，都能給出不一樣的見解。

▎摩羯座（12月22日～1月19日）

摩羯女給人的第一印象很嚴肅，就算有交情也不易接近，反而會激起直來直往型男性的追求慾，想知道摩羯女嚴肅面具下的真實樣貌，因此展開追求，進一步了解才會發現，摩羯女私底下其實也蠻有趣的，價值觀甚至與他們非常相似。

▎水瓶座（1月20日～2月18日出生）

水瓶女擁有自我獨特的價值觀，不容易隨波逐流，容易獲個性獨特、不在乎他人眼光的男性注意，例如第一次見面時，對方打扮很前衛，或是馬上就表明想認識對方的意圖。

▎雙魚座（2月19日～3月20日出生）

雙魚女個性浪漫，給人小女人的感覺，因此容易吸引喜歡照顧人的男性，第一次見面時，對方就會感覺雙魚女需要人照顧，甚至萌生「如果放著她不管可不行」的念頭，因此展開追求，另外，雙魚女富有想像力與創造力，因此喜歡創作的男性也會看上她們。