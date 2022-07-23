依現行「外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準」（藍領審查標準）規定，產業類雇主聘僱移工可以採EXTRA制，可以額外申請最高15％的移工，近來許多大學面臨少子女化，為鼓勵移工就讀大學，勞動部擬放寬法規，只要移工在職進修，雇主就可以申請提高外國人比率最高5％或就業安定費減半。

據統計，目前3K五級採用到10％至15％最高級距的事業單位、占聘僱移工事業單位近3成，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長蘇裕國表示，為鼓勵移工進修，日前也開放取得取得副學士以上學位的外國人可以成為「中階技術人力」，為了促使移工雇主讓移工進修，此次預告修正藍領審查標準，只要雇主願意給移工進修、且每學期達9學分以上，就可以採1比1比率申請外加案，就安費每月為9000元、補充進修期間人力缺口，最高可以再外加5％名額，但仍不能超過40％上限。

蘇裕國也提及，或是事業單位可以選擇「依進修外國人人數減半計收就業安定費」，預計會預告修正就業安定費數額表。

至於實際上的影響人數，蘇裕國則說，需視專班開班情形而訂，目前無法說明多少。

此外，蘇裕國提及，過去許多移工團體反映家庭看護遭不良對待，因此此次修正也提及外國家庭看護及幫傭入國後的「一站式家庭服務」將在明年上路，屆時外國家庭看護及幫傭入國後就要參加3天2夜的講習課程，課程包括聘僱法令、勞動權益、衛教資訊及生活適應等8小時課程，並將同步完成通報地方政府、居留證及聘僱許可、全民健康、勞工職業災害保險等一併辦理完成。