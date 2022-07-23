蔡其昌說，之前不知道盧市長腳受傷，現在悉知，他祝福盧市長身體早日康復，健康才是本錢。（陳世宗攝）

台中市長盧秀燕因腳部受傷，有媒體報導市長臉書留言卻沒有民進黨人士留言關心；引發綠營市議員發文「盧市長腳受傷之後，你們還要自己發新聞稿給媒體」。台中市政府表示，市長已投入各項市政工作中，也感謝各界關心，23日主持購物節記者會，持續力拚台中經濟發展，至於其他政治議題，沒有回應。

民進黨市議員陳世凱在臉書發文：「我真心希望盧秀燕市長可以約束一下您團隊這種過度政治操作的行為。有必要連這種事都要拿來政治操作嗎？盧市長腳受傷之後，你們還要自己發新聞稿給媒體，指稱「民進黨的都沒來臉書關心我！」

陳世凱指出，「盧市長您的腳受傷，我們都衷心祝福您早日康復，但並不一定要在臉書留言表態，才是真的關心，這樣操作媒體的行為，真的大可不必。」（翻攝「陳世凱」臉書）

陳世凱指出，「盧市長您的腳受傷，我們都衷心祝福您早日康復，但並不一定要在臉書留言表態，才是真的關心，這樣操作媒體的行為，真的大可不必。」

立法院副院長蔡其昌今天上午出席新書發表會，受訪時指出，之前不知道盧市長腳受傷，現在悉知，他祝福盧市長身體早日康復，健康才是本錢。

蔡其昌話鋒一轉說，將盧市長受傷操作成政治議題，他不知道是甚麼心態，他每天都很忙碌，不會特別關心國民黨、民進黨誰身體狀況不舒服，但他若知道了就會關心對方，祝福早日康復。

台中市政府表示，市長已投入各項市政工作中，也感謝各界關心，23日主持購物節記者會，持續力拚台中經濟發展，至於其他政治議題，沒有回應。