雲林縣1對情侶22日到台南市遊玩，兩人當天下午4時許在中西區家樂福量販店2樓用餐時，因故爭吵，女生覺得沒面子，一氣之下跑到4樓頂樓，攀上水塔的女兒牆準備跳樓，目擊者驚見有女子站高樓且雙腳懸空，趕緊報警，警方趁其不備將人拉下，安撫後由男友帶回家。

23歲余姓女子與男友從雲林到台南遊玩，傍晚在家樂福2樓用餐，席間兩人卻因故爭吵，且卻吵越凶，余女認為男友讓自己在大庭廣眾下沒面子，一氣之下跑到家樂福的頂樓，爬上水塔機座女兒牆準備尋短。

余女舉動有不少人目擊，民眾見有女子站在頂樓，兩腳懸空，險象環生，驚嚇報警。驚動多名員警到場，余女現場情緒激動，不斷以跳樓要求員警後退。

見情況危急，台南市警2分局中正派出所長沈振莘要男友與余女對談斡旋，佯稱先撤下現場所有男警，只留女警陪同，有男警員默默迂迴繞到她身後，趁她談話分心之際，先將她牢牢抱住，多人一擁而上將她拉回地面，結束一場驚魂記。

余女被救回後，情緒與精神仍不穩定，警方上前安撫，並由男友溫言勸說，陪同她就醫。

原本一場情侶開心出遊竟變成跳樓驚魂記，警方通知余女家屬，密切注意其精神狀況，家屬表達感謝，余女最終在男友陪同下返家。

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