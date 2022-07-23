美國會如何打核戰

2017年北京提議，砸下1億美元（近30億台幣），在華盛頓特區的美國國家植物園（U.S. National Arboretum）打造華美的中國庭園，這聽來似乎很棒，令希望每年能吸引數以千計遊客造訪的當地官員興奮不已。

然而，據CNN新聞網23日報導，多位消息人士說，當美國反情報官員開始深入調查細節時，卻發現了許多危險訊號。他們注意到，那70英尺（約21公尺）的白色涼亭似乎充滿戰略性地設在華盛頓特區數一數二的高點。而它距離美國國會大廈只有兩英里（約3公里），正式搜集訊號情報的絕佳地點。

此外，消息人士說，令人警覺的，就是中方官員想要用美國海關人員禁止檢查的外交郵袋將建材寄到美國。

CNN Exclusive: FBI investigation determined Chinese-made Huawei equipment could disrupt US nuclear arsenal communications - CNN Politics https://t.co/eZhteyTt5j — General Spalding (@robert_spalding) July 23, 2022

於是聯邦官員在建案進行前，就默默取消了這計畫。美國安全官員說，近10年來，中方在美國領土上的間諜活動大幅增加，聯邦調查局（F.B.I.）和其他聯邦機構致力進行反情報活動，而取消建造的中國庭園，就是其中一部分。

至少從2017年起，聯邦官員就著手調查，中方在重要的基礎建設附近買地等活動，到了2020年7月，美國突然要求中國關閉駐休士頓總領館，說那是情報中心。而最令人震驚的，就是FBI發現，中國製造的華為設備竟然出現在美國中西部鄉村軍事基地附近的手機行動通信基地台上。

據多名知情人士說，FBI認定，華為的設備能接收並干擾高度機密的國防部通信，其中包括監督核武的美國戰略司令部（US Strategic Command）通信在內。眾所周知，美國廣泛擔心，安裝在美方軍事設施附近的華為設備，但從未報導過這項調查的確存在，還有相關的調查結果。包括現任與前任國安官員在內，超過12名消息人士說，相關行動起碼從歐巴馬政府時期就開始了。