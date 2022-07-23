彰化縣議員葉國雄兒子化名為「葉少爺」研發賣淫App，號稱打造中部最大賣淫集團，在彰化縣設立機房，透過APP媒介越南女子買淫，去年２月遭警方查獲送辦，葉男以100萬元交保，並限制住居，彰化地院法官依共同犯圖利使女子與他人性交而容留罪」共10罪，處葉男有期徒刑6月，應執行有期徒刑1年7月，得以易科罰金57萬元，且沒收仲介賣淫不法所得124萬元。

去年2月警方獲破以數位會員制App等方式「串聯全台」的賣淫集團，提供嫖客性服務，「消費者」甚至可在業者開發使用的「叫雞App」上評分並撰寫「心得」，若消費體驗不佳，還可提醒其他玩家「勿踩雷區」，「以客為尊」的貼心服務大獲「老司機」好評，在嫖客界「佳評如潮」。

其中1名嫌犯身分特殊，他是集團核心幹部「葉少爺」（葉男），而葉男的父親正是彰化縣議員葉國雄，檢方對葉男等人複訊後，依違反《人口販運防治法》、《妨害風化》等罪嫌送辦。葉男以100萬元交保，並限制住居。

據判決書指出，葉男在彰化縣租屋，並於各大網路平台投放廣告使用之機房，由10名越南籍女子接洽，以每次2000元至3500元之代價，到葉男承租地點從事性交易，還透過「停車場客服專線」、「停車場總機」、「員林、溪湖LA收單手」、「員林LA總機」、「彰化停車場報班群」及「彰化員林LA旅館、套房」等通訊軟體LINE群組，找來10多名仲介當作交易媒介，若交易成功，仲介還可以抽成。

彰化地院法官審理後，依「共同犯圖利使女子與他人性交而容留罪」共10罪，處葉男有期徒刑6月，應執行有期徒刑1年7月，得以易科罰金57萬元，且沒收仲介賣淫不法所得124萬元。