民進黨新北市長參選人林佳龍今天出席活動時說，新北要一個可以做好建設的「交通市長」，而不要只會到處巡的「警察市長」。新北市議員葉元之痛批，林佳龍這句話透露他有嚴重的職業歧視，好像當過交通部長的就比較高尚，這簡直看不起新北市近8000位基層員警的努力，難怪林佳龍在做台中市長時，台中重大治安事件那麼多，屢屢傳出重大槍擊案。

葉元之說，講到交通，林佳龍可能忘記了，去年4月2日，發生太魯閣案，49人不幸罹難，213人輕重傷，林佳龍因改革台鐵不力，被迫下台，還好意思提自己是「交通市長」，是要提醒大家他之前做的有多爛嗎？

林佳龍指不要只會到處巡的警察市長 葉元之怒嗆「職業歧視」。（摘自葉元之臉書）

另外，因為林佳龍不了解新北市這幾年的改變，為了選戰，他喊出「新北大翻新」的口號，這已讓新北市基層員工忿忿不平，認為林佳龍這個政客抹煞大家的努力。

事實上，林佳龍當台中市長時沒有翻新台中，所以輸了盧秀燕21萬票，不敢再回去選台中；林佳龍當交通部長時也沒有翻新交通部，所以因為台鐵案下台。

葉元之說，真不懂，這樣的候選人好意思把「翻新」掛在嘴上，擺明騙票，但不也是打臉過去的自己，大家都很清楚，林佳龍來新北市就是選假的，他選的是九合一後的行政院副院長，他為了表現給蔡英文看，一定會無所不用其極的造謠抹黑，這樣的政客，有夠可惡。