台中市長盧秀燕強調台中購物節年年買氣翻倍，效益破紀錄，是全民的購物節，也是最接地氣、最親民的購物節。（謝瓊雲攝）

風光邁向第4年的台中購物節又將登場，今年首度向全國民眾徵求好點子，台中市長盧秀燕宣布「台中購物節等你來秀」創意提案徵選活動正式起跑；即日起至8月10日受理網路報名，徵件獲選前10名每名將獲得10萬元台中購物金，首獎再加碼10萬元台中購物金，合計總獎金110萬元，歡迎富有創意的民眾踴躍報名，秀出好點子，讓台中市幫你買單。

盧秀燕表示，自2019年首次舉辦台中購物節以來，每年買氣呈翻倍成長，去年登錄消費總金額突破291億元、累積發票登錄達3295萬張，活動APP累積下載次數109萬次、活動聲量逾9.1萬筆；期間振興券台中兌領金額約達80億元。

根據中華經濟研究院研究報告指出，去年台中購物節帶動全國總體經濟產值效果約550億元、GDP創造效果平均為303.13億元，就業支持及創造效果平均為每年2萬1970人次，買氣創高到六都第一。

盧秀燕指出，今年購物節市府團隊在市民衝買氣前，先帶頭來衝人氣，在購物節活動開跑前，舉辦創意提案徵選活動，特別邀請到最會秀的國民媽媽林美秀擔任決賽評審。

盧秀燕說，台中購物節是全民和全體台中市民的購物節，脫穎而出的創意提案首獎，將透過專業團隊指導和拍攝，成為今年台中購物節形象影片，由此傳達市府團隊攜手民眾，讓購物節的宣傳影片更具話題性、也更接地氣，是最親民的購物節。

經發局張峯源局長說，所有徵件資料將邀請廣告行銷領域專業人士擔任評審，民眾只要以一張A4紙，闡述自己對台中購物節的創作理念，經評選出前10強優選提案，決賽將於8月21日在市民廣場熱鬧展開，並透過臉書粉專直播，讓全民線上同步見證冠軍首獎的誕生。

張峯源說，前10強參賽者每人有3分鐘，透過影音、圖文輔助，闡述自己的創意理念，並當場回覆評審提問，腦力激盪、展現機智又深入的對話，全面展現每位參賽者的創意，預計現場將更添活力與趣味。

經發局表示，徵件活動網路報名時間從即日起至8月10日(三)，郵寄報名時間則為即日起至8月5日(五)，一律採掛號郵寄，以郵戳為憑。8月21日的決賽暨頒獎典禮，將邀請知名樂團為精彩賽事暖場，歡迎民眾親臨現場或上台中購物節臉書粉絲專頁同步觀賞直播同樂。詳情可於平日上班時段電洽客服專線：04-23820259。（台中市政府廣告）