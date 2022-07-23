中油董事長李順欽23日參加「中油海洋天堂休憩園區」揭牌啟用典禮，他接受媒體訪問，提到中油公司近期傳出多起貪汙弊案讓他相當痛心，中油是誠信透明的企業，會全力配合司法單位調查，並將不法員工依法究辦，他強調，中油無法容忍不法行為，要貪汙賺大錢，不要來中油。

中油煉製事業部暴發前執行長徐漢涉嫌協助業者綁標收取回扣，隨後又查出中油前勞工董事陳枝章也疑似涉貪，導致中油公司形象受損，內部也瀰漫低壓，對此，李順欽表示，中油公司內的主管做出違法亂紀的事情，真的讓他相當心痛。

李順欽指出，公司已在第一時間即採取必要行動，對於任何不法員工該停職就停職，該送公務人員懲戒就送懲戒，至於廠商部分，只要是行賄的廠商，就不要到中油來，到中油公司不需要行賄，投標也不應行賄，中油是誠信透明的企業。

李順欽強調，對於不法行賄的廠商，中油政風部門、財政部門也已採取相關行動，包括沒收廠商押標金、沒收履約保證金、停權等，並向不法廠商求償2倍不當利得，也會將相關詳細資料提供檢調，持續配合司法單位徹底調查，希望將所有不法完全肅清。

另外，對於國發會今年3月公布的2050「淨零碳排」策略，李順欽指出，油品當燃料的時代已經過去，未來的趨勢油品會愈來愈少，所以中油擬定3大轉型方針，準備將油品燃料變材料，並已擬定「優油、節能減碳、潔淨能源」三大轉型策略，希望驅動台灣永續發展的新動能。