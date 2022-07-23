中央流行疫情指揮中心今宣布，國內新增171例新冠肺炎中重症個案，其中中症115例、重症56例，重症個案中包含5例兒童多系統發炎症候群（MIS-C）個案，年齡介於1～10歲，其中2人已順利出院。目前國內共累計115例兒童重症個案，其中24例死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，國內今新增5例兒童MIS-C重症個案，都沒有慢性病，年齡介於1～10歲。其中的1歲男童，6月16日確診，7月11日起發燒，13日手腳出疹、活力及食慾下降，赴急診就醫，因疑似MIS-C住院。經超音波檢查，發現冠狀動脈擴大，7月16日因症狀持續，轉入加護病房，使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後，病況好轉，於7月22日出院。

莊人祥表示，另1名2歲女童，在5月16日確診，7月14日因發燒到診所就醫，7月16日因持續發燒到醫院門診，入住兒童病房，後續4天都發燒，出現尿量減少、凝血功能異常、發炎指數升高的問題，院方開立類固醇、升壓劑治療，女童後於7月19日意識昏睡、低血壓、轉至醫學中心加護病房，目前仍在插管治療中。

中重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

另有1名4歲女童，5月3日確診，6月4日發燒，6月6日全身出紅疹，6月7日出現紅眼、食慾下降的症狀，6月8日就醫，因疑似MIS-C轉急診。莊人祥表示，女童後因血壓低，收住加護病房，使用免疫球蛋白、類固醇治療後，病況好轉出院。

莊人祥表示，另1名5歲女童，6月22日確診，7月13日發燒、14日出現嘔吐、活力下降的症狀，到急診就醫，因疑似MIS-C住院。女童住院後發燒持續，出現結膜炎、皮疹、草莓舌等症狀，7月16日因血壓不穩，轉入加護病房，使用免疫球蛋白、類固醇治療後，病況好轉，7月18日轉入一般病房，仍在觀察治療中。

至於10歲男童，莊人祥表示，男童在5月23日確診，7月14日發燒，15日出現食慾下降、腹痛、腹脹、乾咳症狀，17日到急診就醫，出現草莓舌、全身皮疹、凝血功能異常，懷疑為MIS-C而收治住院，使用免疫球蛋白、類固醇治療中。

截至目前，國內12歲以下兒童共累計115例重症個案，其中腦炎24例、肺炎19例、心肌炎1例、敗血症3例、哮吼8例、家中死亡6例、MIS-C 51例、共病3例，死亡則維持24例。