姚元浩、庹宗康、楊銘威、鬼鬼以及炎亞綸開心員工旅遊。（TVBS提供）

TVBS實境節目《來吧！營業中》本周播出第19集，延續上周的「The last day VIP」賈靜雯、方志友、吳姍儒、峮峮及炎亞綸的媽媽等重量級嘉賓，店長庹宗康再加碼，宣布帶大家去員工旅遊。辛苦了半年，主持人們在「老屋」成長許多，從慌亂到不疾不徐，漸漸完成大家心中「老屋」的樣子。

主持群參加《營業中》都有不同成長，面對客人要求也是得心應手。吳姍儒突然提出要「老屋特調不一樣口味，不要酒精」的要求，炎亞綸瞪大雙眼看著她說：「妳是不是以為我來錄影後有調酒師證照？」嘴巴超甜的吳姍儒立刻接話：「你在我心中是天才！」

除了炎亞綸外，還有從原本「楊少爺」轉變成「楊大廚」的楊銘威，老婆方志友透漏，有次回家後，發現老公主動做了牛丼給全家吃，全家人受寵若驚，方志友非常感謝節目給他一個全新的老公，甚至笑說要送一個匾額給《營業中》。

本周是在「老屋」拍攝最後1集，店長庹宗康為了感謝這半年來一起辛苦打拼的好夥伴們，宣布帶大家去員工旅遊，庹宗康也感性地說離開「老屋」有點感傷跟不捨，這半年來「老屋」已成為生活中的一部分，一步一步把它打造成大家喜歡的樣子。

其實當庹宗康宣布帶大家去員工旅遊時，主持群疑心重重，以為又要被整。炎亞綸跟楊銘威不約而同地穿上花襯衫，拿到高鐵票的吳映潔看了大叫說：「是左營！我們要去墾丁啦！」但炎亞綸提出質疑，這次的「員工旅遊」會不會是別人的「員工旅遊」？甚至懷疑自己要去當導遊，直到大家下了遊覽車後，才發現是真正的旅遊時光，姚元浩也開心地大喊：「我們來到墾丁最南端。」開啟了夏日旅遊。