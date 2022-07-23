教育部長潘文忠今(23)日出席「大學面試官調查發布座談記者會」，會前接受媒體聯訪，回應石斑魚將納入國中小營養午餐等問題。（李侑珊攝）

國台辦宣布查出有台灣石斑魚含禁藥，嚴禁輸入，蔡政府為消耗產量，行政院從國庫騰出新台幣6億元經費，為國中小學子加菜，9月開學之後到12月，每周能吃到一次石斑魚。但家長與老師充滿疑慮，網友甚至認為是讓孩子吃毒魚，教育部長潘文忠今(23)日回應，一定會做好食安檢查，也強調不會讓學童吃到魚刺。

教育部長潘文忠今(23)日出席「大學面試官調查發布座談記者會」，面對社會質疑讓孩子吃含有禁藥的石斑，恐危及健康。他說，教育部、農委會與衛福部的檢查密度非常高，並且農委會也會做好食安檢查，不僅保證孩子吃到的石斑一定安全無虞，也會做好詳盡的規畫，確保學生吃到的石斑魚不會有魚刺。

至於教育部與農委會等相關部會近來積極推動食農教育，其中希望學子能認識自己所吃的食物，以及飲食背後所蘊含的價值觀，而在本次營養午餐獲得加菜石斑魚餐點，外界好奇蔡政府希望讓學子學到什麼？記者好奇難不成會是「因為大陸不買有毒的石斑魚，所以孩子才有機會吃到昂貴的魚肉」嗎？

對此，潘文忠說，中國大陸對台灣農產品有很多政治考量，不是只有食品安全，而台灣農漁產品都非常優質，農委會與教育部是不會有「去化」石斑魚的想法，特別是石斑魚是非常珍貴的海鮮食材，也是孩子在平常餐食不易食用到的，因此行政院特別以額外經費補助的方式，核發6億元經費，從9月到12月補助全國的國中小學生。

潘文忠也強調，這筆經費是由行政院專款補助，不會影響到學生餐費，也不會用到教育部相關預算，「確實希望讓全國孩子有機會能這樣食用自己台灣本土非常優質的農產品」。