民進黨新竹市長參選人林智堅論文門風暴持續延燒，國民黨立委林奕華21日晚間再公開竹科管理局的公文與合約書，證實林智堅未取得授權，也沒有申請使用資料，除了抄襲、竊取，更是洩密。然而林隨即遭人製作梗圖攻擊，該圖甚至還被民進黨臉書分享，讓最初踢爆林智堅論文涉及抄襲的國民黨台北市議員王鴻薇痛批民進黨「無法無天」，更要求總統蔡英文應公開道歉

王鴻薇今（23日）在其臉書以「民進黨膽敢公然對竹科管理局施壓下 指導棋！蔡英文公開道歉！」為題，指出林智堅論文案進入偵查階段，中華大學、台大都開始審查，「沒想到從昨天開始，大量塔綠班、綠營側翼粉專，海量用中央廚房製圖，要硬凹林智堅論文沒有侵權。」

王鴻薇提到，民進黨官方臉書在昨天下午「居然也貼出了這張中央廚房製圖」，她直言這等於是執政黨定調，並公然施壓中華大學、新竹科學園區管理局，也直接未審先判，嚴重影響學術自治與行政中立，「嚴重性可想而知，民進黨簡直無法無天！」

王鴻薇痛批，民進黨身為執政黨，毫無道德底線，「摧殘台灣社會道德、行政中立、學術自由」，公開把政治黑手影響政府機關運作、影響大學自治，「竟只為了對林智堅個人的政治利益」。最後王鴻薇更嚴正要求總統蔡英文、民進黨公開道歉。