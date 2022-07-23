在台北和平籃球館進行的台北羽球公開賽，23日來到女單準決賽，台灣羽球天后戴資穎跟同胞好手許玟琪爭奪女單決賽門票，這是兩人生涯首次在國際賽交手，小戴只花33分鐘，就以21比14、21比17獲勝，明天女單決賽對手是日本女將川上紗惠奈。

「這裡每天每個場地的風向都不太一樣，我都需要好好適應，且嘗試一些不一樣的出手或球路，」明天摘冠就可追平賽史女單最多4冠的戴資穎說，「我不記得在這裡拿過幾冠，明天就是把該有表現拿出來，日本選手都很有耐心，活動能力也好。」

戴資穎在第一局開始，還一度處於落後局面，不過小戴隨即靠著犀利的吊球，馬上反超比賽，甚至取得19比13大幅領先，隨後靠著許玟琪的失誤，取得20比14領先優勢，小戴接著就用殺球拿下首局勝利，比數是21比14。

來到第二局，戴資穎一開始就掌握場上節奏連續拿下6分，完全壓垮許玟琪氣勢，小戴接著更把領先拉開到13比4，甚至20比10，儘管許玟琪連拿7分，小戴仍以21比17拿下第二局勝利，也帶走明天女單決賽的門票。

「我跟戴資穎有打超過30分鐘嗎？我想這樣應該算是達成目標，」許玟琪表示，「我在第一局前半與第二局後半有按照正確策略在打，其他時間都太想進攻了，直到被戴資穎拿到賽末點，我才總算放開去打，因為我以為結束了，能追幾分就幾分。」

戴資穎明天在女單冠軍賽的對手，將是今天以21比13、21比11擊敗仁平菜月的日本第7種子川上紗惠奈，小戴生涯跟川上交手過3次，全由小戴直落二取勝，不過兩人上次交手是2018年印尼公開賽，等於4年多沒有交過手。