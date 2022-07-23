射精竟會逆行！臉書粉專「泌密會客室」近日分享案例，一對中年夫妻行房時發現，丈夫達到高潮後，竟未排出精液，上廁所時還發現，尿液呈現混濁狀，擔心是患泌尿疾病，趕緊至醫院檢查，才知道此為「逆行性射精」，雖然患者仍有射精動作及性快感，但沒有健康正常的射精，不僅影響受孕，還可能導致不孕。

陳偉傑、羅詩修醫師在「泌密會客室」說明，一對中年夫妻進行性行為時，發現丈夫雖有達到高潮，但卻沒有射出精液，而且事後排尿時，尿液竟呈現混濁狀，嚇得他趕緊就醫，醫師進一步了解得知，該丈夫近期動過攝護腺肥大手術，因此才會造成「逆行性射精」。

醫師解釋，射精過程需附睾、輸精管、前列腺、精囊、膀胱頸和尿道球腺的協調和相互作用，而患者曾動過攝護腺肥大手術，刮除攝護腺腺體，因此影響膀胱頸，導致精液逆行排到膀胱，而尿液中原本就含有精子與果糖，因此變得混濁。

為何會出現逆行性射精，原因有4個，分別為先天膀胱頸結構異常；影響膀胱頸的手術，例如攝護腺肥大手術；藥物作用，例如Risperidone，影響腎上腺素，使交感神經緊張誘發，或精神科藥物Thioridazine，造成性功能障礙問題；糖尿病，糖尿病屬於全身性代謝性疾病，不只影響內分泌功能，還可能造成血管損害、陽痿、神經損害等，而神經損害常會影響到肌肉功能，導致逆行射精。

而逆行射精患者在性愛時，依舊會有射精動作及性快感，只是射出的精液跑進膀胱，但射精是生殖過程中重要步驟，沒有正常射精會使受孕失敗，而且逆行性射精導致不孕的機率是0.3-2%，雖然比例不高，但對於想懷孕的夫妻來說，可是非常疼痛的事情，若有出現逆行射精狀況，可以尋求醫療幫助，使用藥物或手術都能治療。