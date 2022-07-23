新竹市立棒球場昨日（22）開賽，為參選桃園市長辭去新竹市長一職的林智堅表示，這一刻睽違了5年，真的很感動。林憶起2014年與時任副市長和秘書長的沈慧虹及代理市長陳章賢，一起成功爭取前瞻基礎建設經費的過程，感觸良多，強調重建這座承載新竹人回憶的老球場是他們的堅定目標，並感謝一路上一起拚命努力的夥伴。

林智堅昨日在臉書發文，刊出他與總統蔡英文、沈慧虹等人一起在球場迎接開幕的照片；其中他不僅與蔡站在一起，更與蔡兩人一起在觀眾席對外揮手，展現綠營中央、地方大團結氣勢。林感性表示：「睽違了5年，新竹市立棒球場終於開賽了！這一刻，真的很感動。」

林智堅指出，內野外都坐滿了人，期待著球賽開場，這樣的景象已經好久好久沒看過了。總統蔡英文跟中華職棒會長、立法院副院長蔡其昌當天也到場，一起參加這場盛會。林透露，卸下新竹市長的工作之後，這是他第一次回到新竹，看到熟悉的同仁為開賽忙上忙下，雖只能匆促地跟他們打招呼，但他知道，他們都是最優秀的公務同仁，當天開賽一定會很順利。

林智堅回憶，從2014年到今天，有很多不容易，但就是這些不容易，才造就了今天讓人動容的畫面。還記得他跟當時還是副市長和秘書長的沈慧虹，以及陳章賢代理市長，一起成功爭取前瞻基礎建設經費，要來重建這座承載新竹人回憶的老球場。林強調，「沒有開始，就不會改變」，感謝一路上一起拚命努力的夥伴，讓這座老球場有新的生命，也讓更多人能夠在這裡留下美好的記憶。