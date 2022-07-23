郭碧婷和向華強大兒子向佐過去參加實境節目擦出愛火，2019年兩人結婚，如今已經晉升為四口之家，沒想到近日有狗仔報導，郭碧婷在台灣坐月子，向佐在北京和美女過從甚密，雖然向太（陳嵐）已代為否認，但網友沒等到向佐親自出面解釋，依舊仍為郭碧婷抱不平，甚至有人湧到郭碧婷爸爸的微博求真相，而郭爸爸也回應了。

向太先前替兒子解釋，被拍到的女子只是向佐的「大姐姐」，平時負責幫他處理工作事項，被拍到當天正好要談新電影的計畫，否認兒子偷吃。而昨天向太罕見發了長文，強調自己是魔羯座的，發狠兇起來不輸給天蠍座，引來外界質疑是否隔空嗆狗仔，後來向太自己默默刪文，寫下：「我們現在關注的是疫情所以每日一檢。我是摩羯座哈哈哈！太多太多誤解讀，刪除掉了。下次再說摩羯女的好處是什麼」。

郭碧婷爸爸先前上節目被稱是冷面笑匠。（圖／翻攝自湖南衛視我家小兩口微博）

而郭碧婷的爸爸先前曾跟女兒一起上節目，因為不愛笑，被網友封是冷面笑匠，昨(22日)他先曬出冰品的照片，寫下：「吃冰消消火氣」，引來外界狂猜是否不滿女兒遭背叛？他隨即澄清：「哎啊我不就吃個冰留言，那（哪）來那些有的沒的不愛聽」，有人問：「郭爸，碧婷到底在哪裡呀？」他回答：「在38度那裡」，意指女兒人真的在台灣。

另有網友氣憤表示：「支持郭碧婷，她值得更好的！有的婚姻是催命符，不如不要！！！」，郭爸爸嚴正表示：「這你可別亂說，人家把媳婦照顧的好好的一點也沒虧待，事實就是事實」，替向佐澄清女兒沒被虧待，更力挺女婿表示：「你們只看到表面，不是不來是過不來，早就想來無耐（奈）過不來懂嗎」。