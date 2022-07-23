物價上漲，學校營養午餐的團膳業者也面臨成本上升的壓力，北市議員汪志冰調閱資料發現，111年度有46所學校已確定要調漲，漲幅平均每餐6.7元，以調整最多的10元來計算，家長更是多付高達2000多元；全國餐盒同業公會理事長陳明信則呼籲，應該要給業者合理的利潤。

行政院主計處公布6月物價通膨指數達3.59％，其中蛋類及水果類漲幅，更是誇張的29.11％及25.31％，學生的營養午餐費也準備調高，汪志冰發現，111年度北市有46所學校已確定要調漲，漲幅平均每餐6.7元，換算下來家長要額外負擔1300多元，以調整最多的10元來說，家長更是多付高達2000多元。

汪志冰說，教育局為讓學童吃得健康，特別補助三蔬一米有機食材，但應該也考量通貨膨脹，予以建立機制，在一個時間段內的物價指數超過標準值，則採取滾動式的額外補助措施，否則父母沉重的負擔，恐變成少子化的魔咒。

教育局表示，營養午餐單次調增以10元為上限，110學年度學校營養午餐餐費平均為55元，111學年度計有46校調漲餐費，平均調漲約6元，調漲後平均餐費約57元，較110學年度平均餐費增加2元。

陳明信表示，營養午餐契約為1年，簽約後就不能調整價格，但近年因通貨膨脹、原物料大漲，許多業者只能咬牙撐完1年，光近年全台就有10家營養午餐業者倒閉；陳明信建議，營養午餐應訂定合理的利潤價格。

教育局指出，營養午餐已有補助，若家長繳納一餐費用為57元，則廠商實際備餐金額約可達73元，去年提供學校午餐相關補助經費總計已約4億。