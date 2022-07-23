台中第一劑幼兒莫德納46處幼兒快打站開打第二日打氣倍增，各快打站也用心佈置，讓小小孩們可以在歡樂的氛圍中接種疫苗。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市文心森林公園疫苗外展站湧現搶打BNT疫苗人潮。（醫師施勝桓提供／馮惠宜台中傳真）

汽球、玩偶、街頭藝人表演…，台中第一劑幼兒莫德納46處幼兒快打站昨（22日）開打，今（23）日適逢假日，打氣倍增，各快打站也用心佈置成遊樂園，有家長表示，不只是史上最小快打站，更是史上最歡樂的快打站。

台中市政府採合約院所、衛生所、幼兒園入園，以及啟動嬰幼兒快打站「多管齊下」，提供6個月以上未滿6歲嬰幼兒接種莫德納疫苗第一劑，22日起連續四天開設46處嬰幼兒快打站為幼童接種，為讓小小孩們能有溫馨舒適的接種環境；各快打站使出渾身解數，有的像是汽球樂園，更有熱心志工扮人偶逗樂小朋友，現場也會播放經授權的卡通或音樂，還有提供小玩具、小點心或是贈送造型小氣球等小禮物。

台中市民政局表示，首度啟動嬰幼兒快打站，4天預計接種幼兒人數逾8萬7千人。衛生局統計首日快打站、醫療院所總共接種3866人次，其中快打站有2236人次，今適逢周六打氣倍增，截至12點已有1463名幼童完成接種，比昨日同時段多了1倍。

另，中央22日起開放50歲以上民眾接種第四劑，有鑑於台中市成人BNT疫苗剩所剩不多，衛生局目前只供應文心森林公園接種站接種BNT疫苗，每日開放100劑，23日也出現搶打潮，限100劑名額一早就被秒殺。