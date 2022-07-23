觀旅局暑假期間將加強稽查頻率，針對違規不聽勸導者，將依發展觀光條例裁處1萬元以上5萬元以下罰鍰，並禁止其活動，防止憾事發生。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

暑假期間民眾喜愛戶外戲水消暑，常因輕忽水域安全發生溺水意外！台中市政府觀光旅遊局說，根據消防署統計資料，發生溺水事故場域以「溪河」及「海邊」最常見，去年溺水總人數926人中，發生於「溪河」水域救援案件即占50％；呼籲民眾夏季從事水域遊憩活動慎選安全，且有合格救生員的場域才能避免發生滅頂意外。

每年6至8月正值夏季高溫炎熱期。觀旅局指出，民眾喜愛前往野溪河川戲水消暑解熱，卻常未留意河川野溪存有水流湍急、水溫低、岩石多、深潭、暗流、水位深淺不一等潛在危險；且夏季午後易有強降雨或豪大雨，致河川溪流水位突然暴漲，民眾常因反應不及造成發生溺水意外。

觀旅局說，市府水域安全聯合稽查小組，每年於4月至11月不定期稽查11處主要危險水域，對於設有警告標示牌水域，嚴禁從事任何水上活動，避免造成溺水事故發生。暑假期間更加強稽查頻率針對違規不聽勸導者，將依發展觀光條例裁處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並禁止其活動防止憾事發生，維護民眾生命安全。

觀旅局呼籲，民眾請注意自身安全，慎選有合格救生員進駐的安全水域進行水上活動，在從事水域遊憩活動前，可至台中市政府運動局網站查詢。近來新冠肺炎疫情較為趨緩，仍請民眾務必配合各項防疫規範及措施，落實防疫工作，保護自己也保護他人。