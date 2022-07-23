林智堅論文風波未平，民眾黨今（23）日在臉書發出貼文表示，隨著證據越來越多，呼籲林智堅坦然面對錯誤，也請民進黨不要再傷害台灣高教，破壞台灣好幾代人建立的學術成果。

民眾黨指出，林智堅論文抄襲風波爆發以後，竹科管理局發函要求中華大學說明，根據委辦案契約第八條第五款「...未經甲方書面同意，不得將與計畫內容或成果有關之文件資料直接或間接使第三人知悉，亦不得將其內容或成果對外公開。」且竹科管理局證實，從未收到林智堅指導教授賀力行的資料使用申請及授權書，證實林智堅抄襲竹科研究涉及違約與洩密。

民眾黨表示，民進黨製圖辯稱林智堅掛名共同作者享有著作權，然而根據竹科管理局提供的研究人力分配資料，該計劃由中華大學科技管理學系教授李友錚擔任主持人、賀力行、王明郎副教授為共同住持人、林智堅僅任無薪研究助理，協助執行調查與行政相關事宜。而林就算名列共同作者，將4人協力完成的研究計畫，複製貼上抄成自己的碩士論文，也早已違反學術倫理。

台灣學術倫理教育資源中心清楚寫道，如果碩、博士論文是教授與學生的共同著作，便不應該通過碩、博士學位考試委員會之考試。林智堅堅稱自己是共同作者遠遠不夠，他必須證明自己抄襲的文字都是原創，否則就涉嫌剽竊其他教授的研究。

民眾黨痛批，民進黨將整件事情定調為政治事件，大動作提告在野黨，更斷定台大拿不出有力證據，大言不慚的說「即使判決抄襲，說不定還會幫候選人加分。」這樣泯滅知識份子良知的言論如果成真，台灣高等教育將毀於一旦。

民眾黨日前前往台大街訪，有學生明確指出林智堅論文與他引用的文章完全相同，才會產生抄襲爭議。許多台大學生也表示，台大發出去的畢業證書受到外界議論和質疑，對校譽一定會產生影響。

民眾黨再呼籲，懸崖勒馬猶時未晚，請林智堅坦然面對自己錯誤，也請民進黨不要再傷害台灣高教，破壞這得來不易的學術環境。