台南市政府衛生局疾管科長林曉玫說明郭女情況。（衛生局提供／洪榮志台南傳真）

台南市永康區40多歲的郭姓女子，指控去年打完2劑高端疫苗後，因罹患格林巴利症候群，造成下半身癱瘓無法工作，經申請疫苗救濟，國家生技醫療產業策進會卻以「無法確定與接種疫苗的關聯性」為由，僅核發救濟金10萬元，讓她難以接受。市府衛生局認為，如果不服，可在收文30日之內向衛福部提起訴願。

據查，家住永康區的郭女，原本從事服務業，身體狀況還不錯。去年8、9月間，郭女相繼施打2劑高端疫苗後，卻出現激烈的副作用，不僅下半身無力，進而癱瘓，還一度雙眼失明，最後被診斷為病毒攻擊神經的罕見疾病格林巴利症候群。還好，郭女在住院治療後，視力已經恢復，但下肢仍然無力，目前還得包尿布，並展開復健治療。

衛生局表示，去年8月及9月郭女分別接種第1及第2劑高端疫苗後，同年11月即因全身無力等相關症狀，前往醫院治療。同年11月20日衛生局受理她的救濟申請，並收集相關治療病例資料後，即函文國家生技醫療產業策進會，並由衛福部救濟審議小組審議。

今年7月12日國家生技醫療產業策進會來函，指經審議後，「檢驗結果符合格林巴利症候群之臨床表現，無法確定與接種疫苗（高端）之關聯性。核予救濟金10萬元」。但因郭女對此一結果無法接受，衛生局也強調，如果不服審議結果，可在收文30日之內向衛福部提起訴願；日後如對訴願結果仍有疑義，還可提起行政訴訟。

市府社會局則指出，該局得知郭女的情況後，不僅指派社工協助郭家母女申請身障與中低收入生活津貼，郭女每月可領津貼約9000多元，郭母可領7000多元，還媒合民間慈善單位提供3萬元的急難救助，並有慈善團體原本提供每月6000元的經濟協助，後因陸續有民眾捐款才停發。目前郭女已經可以下床行動，該局也持續提供居家服務。