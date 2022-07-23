全昭旻扮男生耍痞。（中天提供）

朴雅仁在《太陽的後裔》飾演胸腔外科醫生，與宋慧喬吵架抓頭髮的橋段，令人留下深刻印象。她在本周播出的《Running Man》，與金希庭、盧正義、主持群進行情侶搭檔競賽。而《Running Man》除了每周日晚6點在中天綜合台播出，24日起新增播出時段，每周日晚10點在中視頻道也能收看。

朴雅仁透露到《Running Man》有一個夢想，就是很想與池錫辰同隊，只因對方長得像她大學時喜歡的人，這令金鍾國感到不可思議，就連池錫辰本人也不敢相信，朴雅仁羞說：「他抖音很有趣，所以真的很想跟他同一隊。」

她還吐露最不想和金鍾國同隊，讓節目成員都很吃驚，朴雅仁解釋：「覺得他很安靜，感覺比較不會照顧人，不是溫柔細心的那類。」旁人紛紛幫金鍾國平反，說他其實話多像個大嬸一樣，個性溫柔又細心，金鍾國不忘向節目PD喊話：「請好好剪輯吧，我的形象怎麼會變成這樣。」

進行情侶搭檔賽時，身為隊長的池錫辰提出特別規則，提議有一組男女成員分別進行角色互換，增添綜藝元素，於是劉在錫便男扮女裝還化名「劉珍妮」，全昭旻則扮演男生化名為「全昭發」，全昭旻整個被激發內心的男兒魂，頻作出耍狠、屌兒啷噹的模樣，讓在場男性成員看不下去，哈哈和梁世燦分別教她只有男生懂的生活姿勢，卻讓全昭旻一頭霧水。

任務開始前先進行選搭檔，男生各自取了暱稱並在臉上畫記號，在另一個房間的女生從圖上面挑選，最後也得在臉上畫一樣的記號，當揭曉配對時，池錫辰滿心期待是朴雅仁，結果走進來的卻是多年心靈知己劉在錫，兩人互相指責對方，劉在錫指出因為看到紙本上鼻子上的大黑痣以為是池錫辰，所以特別讓給朴雅仁，沒想到公佈時竟是梁世燦，這陰錯陽差讓池錫辰超失落。