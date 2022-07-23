藝人林志穎昨（22日）上午駕駛白色特斯拉，載6歲兒子行經桃園市中正北路時，因不明原因突然失控撞上分隔島，車頭迅速陷入火海，所幸有目擊者合力救出受困的父子，才沒有釀成更大的傷害，林志穎弟弟今（23日）受訪時，低調表示現在不宜透露情況，只回應8字：「今天病況相對穩定」。

目擊者表示，該輛特斯拉model x從桃園蘆竹區中正北路往桃園方向行駛，車速雖不快，但車輛卻「突然右偏」撞到機車分隔島著火，民眾見狀上前將林志穎父子拉出車外，林志穎一度無法說話，手臂疑似脫臼骨折，副駕駛座的兒子臉部擦傷，往林口長庚醫院，2人目前均無生命危險。

據了解，林志穎除了右肩膀等多處骨折，顏面也因撞擊造成臉骨碎裂，額頭部位有破相之虞，恐需花時間重建，加上撞擊頭部，接下來72小時是觀察期。至於他兒子Jenson的臉部則有小擦傷，慶幸無大礙，但受到很大驚嚇。

由於醫院陪病限制為1人，林志穎的老婆陳若儀緊緊守在病房，其餘家人目前已離開醫院。家人很感謝長庚組成專案小組，更對救出林志穎的路人見義勇為十分感激，表示想找到當事人並致謝。稍早經紀人也回應：「一切都在觀察中」。

林志穎弟弟林志鑫今接受訪問時，被問到哥哥現在是在加護病房還是普通病房，林志鑫表示，目前不宜透露病況，週一與家人討論過後可能會再對外說明，他僅說：「今天病況相對穩定」。