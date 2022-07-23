第三分局勤工派出所員警耐心安撫蔡阿嬤，才讓她卸下心防，拿出脖子上配戴的識別證，讓員警連繫家人。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

全台熱成烤蕃薯，8旬阿嬤在街頭上演迷路奇遇，台中市第三分局日遇一名83歲蔡姓阿嬤在街頭迷失，警方到場協助發現身上配戴識別證卻保密到家；而烏日警分局員警巡邏大街上發現一名8旬阿嬤頂著烈陽在龍井區沙田路四段慢步車道中，趕緊將她扶到路邊，並以谷歌街景協助她返家。

第三分局勤工派出所員警日前早上8點多巡邏時，獲報南區忠明南路的社區大樓有民眾需要協助，社區保全告訴員警，眼前這名阿嬤並非社區住戶，稍早走進大樓後看起來手足無措，也說不清楚要去哪裡，最後只好請警方前來協助。

蔡姓阿嬤一開始僅願意告知自己的名字，至於其他資訊，則表示家人有交代不可以告訴陌生人，一度怎樣都不願意透漏，員警耐心安撫並向她表示，自己是來幫忙她回家的警察，直到她卸下心防，才拿出脖子上配戴的識別證，表示上頭的電話號碼可以聯絡到兒子。

原來蔡姓阿嬤有多次走失經驗，家人讓其配掛寫有電話的識別證便於協尋，同時也叮囑她不可隨意出示，或將電話告訴別人，幸經警方費盡一番唇舌，她才卸下心防願意出示電話，讓員警得以協助她平安返家。

另，台中市烏日警分局龍井分駐所員警巡邏發現一名阿嬤步履蹣跚走在路上，立刻停車關切，原來阿嬤外出買菜要返家時突然忘記家在哪裡，員警只好拿出手機使用Google街景圖，讓阿嬤逐一認路，最後阿嬤看到自己的家。