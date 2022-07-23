施嘉鎮稱，身為一位助選員，隨手割割草也是合理且符合邏輯的！（取自施嘉鎮臉書）

挾美國耶魯大學博士學歷、交通部前部長林佳龍投入新北市長選戰，另一名博士彭莉惠也投入新北市議員選戰。

彭莉惠擁有政治大學社會學博士學位，盛讚林佳龍曾任台中市長的「柳川經驗」，正好能幫助淡水、八里、三芝、石門選區打造「親水岸經濟」，讓「大淡海國際港灣休閒區」商業模式的示範區繁榮可期。

彭莉惠指出，新北市的淡水、八里、三芝、石門等四區，搭配林佳龍規劃已久的軌道、河道、自行車道，及車流、人流、物流、資訊流、金流等組合而成的「城市經濟流」，正好能打造這四區成為「親水岸經濟」，「大淡海國際港灣休閒區」商業模式的示範區繁榮可期。

彭莉惠昨（22）日也參拜淡水行忠宮 與三芝 智成忠義宮，二者皆為皆為主祀關聖帝君的廟宇！她感受到鄉親的熱情及虔誠的信仰，歡迎全台朋友們來幸福北海岸時，務必到文化的淡水區「淡水行忠宮」與熱情的三芝區，「智成忠義宮」奉香！

最後，彭莉惠也感謝她的頭號助選員，願意一起與她奮戰，爭取為鄉親服務的機會！謝謝施嘉鎮大律師！施嘉鎮在自己的臉書寫道，身為一位助選員，隨手割割草也是合理且符合邏輯的！

林佳龍也在彭莉惠臉書留言：「兩位博士參選人！還有漂亮的看板，美麗的莉惠！一起加油！凍蒜！」