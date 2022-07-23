據《歐洲動態》（EurActiv）7月22日報導，歐盟成員國立陶宛稍早已取消禁令，允許俄羅斯透過其鐵路運輸貨品，進入飛地加里寧格勒（Kaliningrad）。

Lithuania lifts ban on rail transport of goods into Kaliningrad https://t.co/RP4jaykX1d — EURACTIV (@EURACTIV) July 23, 2022

歐盟執委會（EU Commision）上週表示，目前過境禁令只影響公路，而不包含鐵路過境，因此立陶宛不禁止俄羅斯將混凝土、木材和酒類等民生物資，通過歐盟領土運送到飛地。立陶宛原先於6月時，禁止俄羅斯透過鐵路向加里寧格勒運送受制裁的貨物，引發莫斯科的強烈抗議，立陶宛表示不會試圖挑戰歐盟執委會的澄清聲明。

據《俄羅斯新聞社》（RIA）報導，拉脫維亞國家鐵路公司發言人杜鮑斯卡斯（Mantas Dubauskas）表示：「拉脫維亞國家鐵路公司已通知客戶他們可以再次運送貨物。」另外，據新聞通訊社《塔斯社》（TASS）報導 ，一名加里寧格勒政府官員表示，60輛水泥運輸列車廂將很快運到飛地，由此可見鐵道物流已經恢復。

因應歐盟對俄羅斯制裁，立陶宛原先關閉了俄羅斯貨品透過公路、鐵道運往飛地加里寧格勒。（示意圖/Shutter Stock）

加里寧格勒夾在波蘭和立陶宛之間，與俄羅斯其他地區隔絕。俄羅斯官員表示，原先的禁令會影響俄羅斯到加里寧格勒將近一半的貨物運輸量，儘管立陶宛稱只有約15%會受到影響。