今天活動首先由秘書室主任蔡季芳帶領全體先暖身運動。（警方提供）

今天活動亦設攤宣導發放反毒、防詐欺、反賭博、防制家暴、婦幼安全保護等宣傳單，以強化防範犯罪宣導之效果。（警方提供）

現E世代年青人，很多不願踏出家門親近大自然，終日與手機、電腦網路為伍，親子缺乏互動，長期以來親子關係欠佳，家庭凝聚力不夠！豐原分局於23日結合民間單位，在豐原區北坑登山步道舉行盛大親子登山健行活動，響應青春專案給青少年朋友一個正面休閒活動，也讓員警與警眷一起享受難得親子互動。

今天活動首先由秘書室主任蔡季芳帶領全體先暖身運動，由分局長劉安杰致詞，勉勵同仁除堅守自己崗位外，更要找時間運動，注意自己身體狀況，唯有健康的身體，家庭、事業才能美滿。

大夥踩著輕快的步伐在幽靜的登山步道閒話家常，讓同仁及家屬們在芬多精的薰染下，度過一個不一樣的日子，活動中亦設攤宣導發放反毒、防詐欺、反賭博、防制家暴、婦幼安全保護等宣傳單，以強化防範犯罪宣導之效果。

分局長劉安杰說，近期疫情逐漸平穩，民眾除注意防疫外，也建議多利用戶外健行提升身體對抗疾病的免疫力，平日警察工作繁忙，能利用這活動與家眷互動，增進親子關係抒解作壓力；透過今天步道健走活動，讓民眾走出戶外運動，感受北坑登山步道豐富自然景觀之美，讓親子互動更融洽。