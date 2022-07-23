台灣邊境仍未解封，交通部觀光局預先做好接待外國人來台的準備，邀請日本旅遊團來台踩線4天，預計7月31日起採訪北部觀光景點，全程採取高規格防疫措施，是疫情爆發後首度有觀光團來台踩線。

觀光局表示，該團確定成行，邀請的都是日本當地業者，由觀光局向中央流行疫情指揮中心申請專案防疫計畫，一入境就必須在機場做PCR採檢，團員在飯店內等待結果，由於抵達時間晚，第1天沒有特別行程。

第2天開始走行程，礙於防疫因素不能去太多地方，且要避免與群眾接觸，上半天陸續造訪正濱漁港、和平島，以及日本首相岸田文雄曾祖父在台灣開的「岸田吳服店」舊址；下半天則到平溪，看鐵道、天燈等活動。

第3天踩線團會前往昇恆昌免稅店，採淨空包場，接著包車在台北市區city tour，並與台灣的旅遊業者以簡報方式交流。第4天一早，踩線團就會離開台灣。

觀光局指出，疫後旅遊重要的一環，就是要促進國際旅客來台，與其自己行銷自己，不如邀請人家來踩線，由他們回國後宣傳。