暑假期間有不少青少年喜愛呼朋引伴出遊，其中有少數的汽、機車族群特別喜歡於夜深人靜時段，騎乘改裝車呼嘯在道路上，嚴重影響用路人安全及干擾居民安寧，淡水警分局於22日深夜與環保局稽查人員合作，共同在台2線改裝致噪音車容易出沒的路段執行聯合稽查，一晚就舉發16件違規噪音車輛。

根據淡水警分局統計，7月至今共取締通報102件非法改裝排氣管致噪音車輛，由環保局依《噪音管制法》每案裁處3000元罰鍰，警方也將持續不定時、不定點執行「環、警、監」聯合稽查勤務，強力取締改裝車輛，另外也對非法改裝車體舉發5件、無照駕駛舉發80件、危險駕駛7件，除了防制車禍與噪音擾人，也避免發生違法、違序治安事件。

淡水警分局再次呼籲，民眾行車應確實遵守交通法令規定，不要任意改裝車輛排氣管，製造巨大噪音擾民安寧，警方將持續強力取締作為，並對交通部四季交安專案「不超速、不逼車、不無照」加強宣導，還給市民安寧、安全的居住與交通環境。